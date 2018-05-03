Новый прокурор будет следить за соблюдением законов в Пушкиногорском районе

Советник юстиции Михайлов Павел Николаевич назначен на должность прокурора Пушкиногорского района в порядке ротации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Павел Николаевич службу в органах прокуратуры области проходит с 25 августа 2009 года. До указанного назначения занимал должность прокурора Бежаницкого района.

За время прохождения службы в органах прокуратуры области Михайлов П.Н. зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником. Женат. Воспитывает дочь. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области.

Исполнение обязанностей прокурора Бежаницкого района возложено на заместителя прокурора указанного района юриста 1 класса Петрову М.М.