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Культура

«Мгновения Победы» смогут посмотреть жители Пскова с библиотеке «Родник»

3 мая 2018 года, 16:20

7 мая в Пскове в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Экспозиция «Мгновения Победы» будет состоять из фотографий, предоставленных Государственным архивом Псковской области (ГАПО). Среди фотографий - снимки самых разных лет периода Великой Отечественной войны, которые сохранили в себе воспоминания борьбе русского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, в день открытия выставки сотрудники ГАПО проведут экскурсию, расскажут историю каждой фотографии, о том, что изображено на снимке, а также о самых значимых сражениях войны.

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