«Мгновения Победы» смогут посмотреть жители Пскова с библиотеке «Родник»

7 мая в Пскове в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Экспозиция «Мгновения Победы» будет состоять из фотографий, предоставленных Государственным архивом Псковской области (ГАПО). Среди фотографий - снимки самых разных лет периода Великой Отечественной войны, которые сохранили в себе воспоминания борьбе русского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, в день открытия выставки сотрудники ГАПО проведут экскурсию, расскажут историю каждой фотографии, о том, что изображено на снимке, а также о самых значимых сражениях войны.