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Спорт

Паркурщики и фриранеры Пскова сразятся за звание лучшего 19 мая

3 мая 2018 года, 15:15

19 мая в Пскове пройдет молодежный паркур-фестиваль «Без Границ», который станет официальным открытием летнего сезона экстремальных видов спорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начало фестиваля в 13.00.

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, занимающиеся паркуром и фрираном. Несовершеннолетние участники должны иметь при себе разрешение на участие от родителей (или иных законных попечителей).

Заявки на участие в фестивале принимаются до 19 мая 2018 года в паркур-парке «Ирбис»: в письменном виде по адресу Коммунальная 19 (каб. 118) или по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru.

Спортсмены будут выступать в нескольких возрастных категориях: младшая группа (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 17 лет) и старшая группа (от 18 до 30 лет). Каждому участнику дается ровно 1 минута 30 секунд, чтобы продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке. Судьи будут оценивать зрелищность выступления и сложность трюков.

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