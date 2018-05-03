Пять дней по Псковскому озеру будут ходить спортивные яхты

Международные соревнования по парусному спорту «XV Псковская парусная регата» пройдут в поселке Кривск 9—13 июня. Торжественное открытие XV Псковской парусной регаты запланировано на 10 июня в 12:00. Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.
С 9 по 13 июня пройдет Российский этап Кубка Европы RussiaEuroMicroCup 2018 Pskov Международной Ассоциации класса яхт «Микро» с участием команд из 9 стран (Россия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Литва, Казахстан, Польша, Германия, Франция). Количество участников составит не менее 60 человек на 20 яхтах.
Не менее 20 человек примут участие в этапе Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской сборной команды России.
Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт соберут порядка 60 человек, а Региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт — 40 участников.
Кроме того, с 10 по 13 августа состоится этап Кубка России в классе яхт «SB20» (новый динамично развивающийся международный класс гоночных килевых яхт). В нем примут участие порядка 60 человек на 10 яхтах.
Четыре страны пришвартуются в Кривске
Фото Дарьи Хватковой
С 16 по 20 августа запланированы международные юношеские соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» с участием юных яхтсменов из 4 стран — России (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Великий Новгород, Псков, Тверь, Тотьма), Белоруссии (Минск и Браслав), Эстонии (Таллин, Тарту и Нарва), Латвии (Рига). Количество участников составит не менее 80 человек.
Более того, на заседании президиума Генеральной Ассамблеи международной ассоциации класса яхт «Микро», состоявшемся 25 января в польском городе Щецин, Псков получил поддержку для проведения чемпионата мира в классе яхт «Микро» в 2021 году.