Пять дней по Псковскому озеру будут ходить спортивные яхты

Международные соревнования по парусному спорту «XV Псковская парусная регата» пройдут в поселке Кривск 9—13 июня. Торжественное открытие XV Псковской парусной регаты запланировано на 10 июня в 12:00. Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.

С 9 по 13 июня пройдет Российский этап Кубка Европы RussiaEuroMicroCup 2018 Pskov Международной Ассоциации класса яхт «Микро» с участием команд из 9 стран (Россия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Литва, Казахстан, Польша, Германия, Франция). Количество участников составит не менее 60 человек на 20 яхтах.

Не менее 20 человек примут участие в этапе Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской сборной команды России.

Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт соберут порядка 60 человек, а Региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт — 40 участников.