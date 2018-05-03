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Общество

Стало известно, какие территории Пскова обработают от клещей

3 мая 2018 года, 14:56

С 5 мая начнется противоклещевая обработка городских территорий с зелеными насаждениями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

будут обработаны Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста(левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспектадо ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспектеЭнтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверы у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижскимпроспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-Десантникам.

Также будут обработаны территории детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, загородных муниципальных оздоровительных лагерей.

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