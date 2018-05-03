Стартовал конкурс на лучший флаг, герб и гимн Псковской области

Открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области проходит в регионе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно документу, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С Положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться здесь.