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Общество

Ольга Белименко не только прекрасный доктор, но и хороший человек – псковичка

3 мая 2018 года, 17:53
Каждую неделю в редакцию «Псковской правды» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам

«Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу отделения патологии речи Псковской областной детской больницы. Отдельное спасибо всем медсестрам за хорошую работу, чуткость, внимательное и доброе отношение. Они абсолютно все на своем месте. Благодарю заведующую отделением Ольгу Ивановну Белименко за профессионализм и неравнодушие. Она не только прекрасный доктор, но и хороший человек. Ребенок лежит в этом отделении уже в пятый раз, и прогресс налицо».

 

Светлана Владимировна Сафронова, Псков

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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