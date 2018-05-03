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Экономика

В Псковской области прогнозируют рост числа предпринимателей на 25%

3 мая 2018 года, 12:38

В администрации Псковской области проходит заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

Комплексный проект развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов и его реализации во взаимодействии с общественными объединениями предпринимателей представил председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

По проекту количество предпринимателей в области к 2020 году должно вырасти почти на 25 процентов.

Для этого власти обещают создать благоприятный инвестиционный климат, кредиты по льготной кредитной ставке, еще один технопарк и различные школы для предпринимателей.

Также активно планируют вовлекать молодежь и студентов в предпринимательскую деятельность, помощь в реализации стартапов.

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