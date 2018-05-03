Разыскивается водитель, сбившей пожилую псковичку на Максима Горького

Псковские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП с пожилой женщиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В травмпукт Пскова за медицинской помощью обратилась гражданка, 1992 года рождения, пострадавшая в результате аварии. Установлено, что 25 апреля в 8 часов 45 минут на улице Максима Горького у дома №27 неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно, иномарка темно-коричневого цвета) совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, полицейские просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.