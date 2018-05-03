Почти 100 надписей рекламы наркотиков закрасили псковские активисты

В Пскове прошёл рейд по ликвидации с фасадов зданий областного центра рекламных надписей, содержащих пропаганду наркотических средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Распространение подобных надписей вызвало серьезную озабоченность не только со стороны заинтересованных ведомств, но и большинства псковичей. И поэтому совместными усилиями в течение месяца осуществлялся мониторинг районов города, велось обобщение данных об адресах, где была замечена подобная «реклама».

Участники рейда разделились на несколько команд. И в течение дня с помощью кистей и красок ими было закрашено порядка ста такого рода надписей на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления граждан.