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Общество

Почти 100 надписей рекламы наркотиков закрасили псковские активисты

3 мая 2018 года, 11:51

В Пскове прошёл рейд по ликвидации с фасадов зданий областного центра рекламных надписей, содержащих пропаганду наркотических средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Распространение подобных надписей вызвало серьезную озабоченность не только со стороны заинтересованных ведомств, но и большинства псковичей. И поэтому совместными усилиями в течение месяца осуществлялся мониторинг районов города, велось обобщение данных об адресах, где была замечена подобная «реклама».

Участники рейда разделились на несколько команд. И в течение дня с помощью кистей и красок ими было закрашено порядка ста такого рода надписей на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления граждан.

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