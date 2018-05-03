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Общество

На праздник в Борки съедутся поэты и писатели из разных регионов России

3 мая 2018 года, 10:38

Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в пятницу, 4 мая, у Борковского литературно-художественного музея в Великолукском районе. Фронтовые песни и стихи накануне Дня Победы зазвучат здесь в 34-й раз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На праздник приедут поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей, учащиеся школ, делегации из соседних районов, а также официальные лица.

Кроме того, в музыкально-поэтической программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Республики Беларусь, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов.

Мероприятие начнется в 11.00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

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