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Эстафета «Псковской правды»

Псковские автобусы пустят в объезд из-за ежегодной легкоатлетической эстафеты

3 мая 2018 года, 10:19

3 мая в связи с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», в Пскове изменится схема движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В период с 13.30 до 16.00 будет прекращено движение автотранспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Гагарина, ул. Гагарина, ул. Я.Фабрициуса от ул. Ю.Гагарина до пл. Победы, ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Победы, ул. Гражданской от Октябрьского проспекта до ул. Я.Фабрициуса, ул. Кузнецкой от пл. Победы до Октябрьского проспекта.

В качестве объездов предлагаются: ул. Л. Толстого, ул. К. Маркса (направление движения от Псковского железнодорожного вокзала) ул. М. Горького, мост им. 50-летия Октября), ул. 128-й Стрелковой дивизии (направление к железнодорожному вокзалу).

Кроме того, в этот промежуток времени будет запрещена остановка транспортных средств по маршруту эстафеты (Октябрьский пр., ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Кузнецкая, ул. Гражданская).

Движение автобусов городских маршрутов в период с 14.30 до 16.00 будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М.Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 8 из Корытово следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» следует до пл. Героев - Десантников (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького до Рижского проспекта.

Администрация Пскова призывает водителей быть внимательными и корректировать свой маршрут с учётом изменений.

КСТАТИ

Напомним, #ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.

Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

OlimpFood - доставка здорового питания

Фитнес-клуб «XPRESS»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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