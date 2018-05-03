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Общество

Аптекарей будут штрафовать за завышенные цены на лекарства

3 мая 2018 года, 09:58

Для аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖВЛП), введут санкции. Об этом пишут «Известия».

Минздрав предложил штрафовать должностных лиц на 50 тыс. рублей, а юридических — на сумму, двукратную излишне полученной выручки.

Проект федерального закона о штрафах уже подготовлен.

В список ЖВЛП входит более 700 лекарств, начиная от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы выявили завышение цен на данную категорию лекарств по всей России.

При этом денежного наказания за подобное нарушение до сих пор не существовало.

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