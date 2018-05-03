Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Хореографический ансамбль «Лада» отметил в Пскове своё 35-летие

3 мая 2018 года, 09:37

В ГКЦ Пскова состоялся юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Лада», посвящённый 35-летию со дня образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более двух часов длилась праздничная программа, наполненная разнообразными и яркими номерами.

От имени главы Пскова и Псковской городской Думы юбиляров поздравил депутат Валерий Тюменцев. Он пожелал коллективу новых открытий и свершений, сохранения своего сценического облика, горения в искусстве и вручил художественному руководителю ансамбля «Лада» Нине Княжецкой Почётную грамоту лавы муниципалитета и подарок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ольга Белименко не только прекрасный доктор, но и хороший человек – псковичка
Подсчитаны результаты забега псковских школьников на традиционной Эстафете
Пять дней по Псковскому озеру будут ходить спортивные яхты
Зафиксированы итоги женщин на маршруте №2 легкоатлетической Эстафеты в Пскове
«Мгновения Победы» смогут посмотреть жители Пскова с библиотеке «Родник»
На финиш Эстафеты «Псковской правды» быстрее всех пришла команда 76-й дивизии ВДВ
Любителей футбола приглашают сразиться за кубок губернатора Псковской области
Семья Диденко в Пскове обогнала своих конкурентов на 73-й легкоатлетической Эстафете
Отопительный сезон в Пскове подошёл к концу

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
3 мая 11:03

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, когда приходить на репетицию парада и где дадут фейерверк

Культура / Событие
3 мая 09:58

По красоте

После конкурса участницы «Миссис Псков» обзаводятся долгожданным потомством, открывают свой бизнес и снова приходят на кастинг

Культура
24 апреля 15:19

В своей тарелке

Девять европейских стран помогут псковским фермерам донести свою продукцию до столов туристов и местных жителей