Хореографический ансамбль «Лада» отметил в Пскове своё 35-летие

В ГКЦ Пскова состоялся юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Лада», посвящённый 35-летию со дня образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более двух часов длилась праздничная программа, наполненная разнообразными и яркими номерами.

От имени главы Пскова и Псковской городской Думы юбиляров поздравил депутат Валерий Тюменцев. Он пожелал коллективу новых открытий и свершений, сохранения своего сценического облика, горения в искусстве и вручил художественному руководителю ансамбля «Лада» Нине Княжецкой Почётную грамоту лавы муниципалитета и подарок.