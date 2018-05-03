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Общество

Составлены графики приёма прокурорами в псковском и великолукском МФЦ

3 мая 2018 года, 09:25

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.

ПСКОВ

1) Прозорова Татьяна Александровна. 3 мая с 9.00 до 12.00

2) Горовацкий Станислав Андреевич. 10 мая с 9.00 до 12.00

3) Мурина Диана Викторовна. 17 мая с 9.00 до 12.00

4) Гиацинтова Ирина Валентиновна. 24 мая с 9.00 до 12.00

5) Белова Татьяна Александровна. 31 мая с 9.00 до 12.00

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

1) Кутнякова Юлия Олеговна. 5 мая с 9.00 до 12.00

2) Иванова Елена Николаевна. 10 мая с 9.00 до 12.00

3) Прокофьева Надежда Витальевна. 17 мая с 9.00 до 12.00

4) Танцерева Ирина Алексеевна. 24 мая с 9.00 до 12.00

5) Лащенко Татьяна Ивановна. 31 мая с 9.00 до 12.00

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