Составлены графики приёма прокурорами в псковском и великолукском МФЦ

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.
1) Прозорова Татьяна Александровна. 3 мая с 9.00 до 12.00
2) Горовацкий Станислав Андреевич. 10 мая с 9.00 до 12.00
3) Мурина Диана Викторовна. 17 мая с 9.00 до 12.00
4) Гиацинтова Ирина Валентиновна. 24 мая с 9.00 до 12.00
5) Белова Татьяна Александровна. 31 мая с 9.00 до 12.00
1) Кутнякова Юлия Олеговна. 5 мая с 9.00 до 12.00
2) Иванова Елена Николаевна. 10 мая с 9.00 до 12.00
3) Прокофьева Надежда Витальевна. 17 мая с 9.00 до 12.00
4) Танцерева Ирина Алексеевна. 24 мая с 9.00 до 12.00
5) Лащенко Татьяна Ивановна. 31 мая с 9.00 до 12.00