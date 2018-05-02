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Происшествия

Мужчину со смуглым прямоугольным лицом разыскивает полиция Великолукского района

2 мая 2018 года, 15:42

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается пропавший без вести Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В.П.Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

Разыскивается Владимир Павлович Уткин
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
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