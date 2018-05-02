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Культура / Наследие

Ко Дню Победы в Доме офицеров в Пскове откроется выставка художника-фронтовика Алексея Большакова

2 мая 2018 года, 15:23

В Пскове 3 мая в 18.30 откроется выставка живописи художника-фронтовика Алексея Алексеевича Большакова, сообщает официальная страница в соцсетях художественной галереи-клуба "Монмартр".

Выставка под названием «Истоки» пройдет в псковском Доме офицеров (улица комдива Кирсанова, 5).

Заслуженный художник России, действительный член Петровской академии изящных искусств Алексей Большаков ушел из жизни 14 мая 2014 года.

Алексей Алексеевич прожил 92 года, успел отпраздновать 69-летие Победы, что для него – Ветерана Великой отечественной – было исключительно важно. В 19 лет, едва успев окончить I курс Ленинградского института имени И.Е. Репина (Академии Художеств), Большаков ушёл на фронт (1941 год).

Воевал в пехоте, в составе 332-й стрелковой 4-й Ударной армии (юг Псковской области, Прибалтика); после штурма города Вележа, его, контуженного, случайно нашли в воронке от снаряда, после этого он служил при штабе картографом, дошел до Кенигсберга, Далее - жизнь с семьей в Литве (работал художником-декоратором в вильнюсском театре оперы и балета), затем – в Великих Луках, и – без малого тридцать лет – интенсивнейшая творческая жизнь в глухой деревне Харино Бор на юге Псковской области. В это время им были созданы лучшие произведения. Оказалось, что для него, коренного петербуржца, наилучшая мастерская – лесные и озёрные псковские просторы.

Большаковский пейзаж – не красивая картинка, но – серьёзный разговор о вечном. Всю свою любовь, сомнения и муки сумел он выразить в живописных симфонических картинах. Речь в них – об истоках, о российской глубинке. Живопись поражает энергией и, одновременно, пронзительной нежностью.


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