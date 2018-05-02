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Происшествия

Этой ночью на территории Псковской области сгорели три жилых дома

2 мая 2018 года, 10:05

Ночью, 2 мая, псковские спасатели ликвидировали три техногенных пожара, сообщает сайт ГУ МЧС по Псковской области.

В 01:47 поступило сообщение о возгорании не жилого дома по адресу: г. Гдов, ул. Печатникова. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 02:06 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Себежский район, г.п. Идрица, д. Глухарево. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 04:43 спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Локнянский район, Самолуковская волость, д. Башово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

О пострадавших не сообщается. 

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