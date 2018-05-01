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Политика

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с днем Весны и Труда

1 мая 2018 года, 10:34

Уважаемые жители Псковской области!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.

Первое мая — всенародно любимый праздник, который широко отмечали еще во времена Российской империи. За прошедшие годы он в значительной степени изменился, но сам дух его остается прежним — сегодня мы чествуем каждого труженика, который верен своему делу, идеям и идеалам.

Псковская область издревле славится своим трудолюбивым народом, преданным своей земле и ремеслу. Несмотря на все сложности, мы демонстрируем в последние годы хороший темп роста в промышленности и сельском хозяйстве.

Впереди много работы, но, я уверен, каждый из нас готов сделать свой вклад в развитие региона, приложить усилия к процветанию родного дома.

Желаю, чтобы любая работа в вашей жизни приносила пользу и удовлетворение. Бодрости вам и сил, мира и благополучия вам и вашим близким!

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников


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