Прокуратура нашла грубые нарушения пожарной безопасности на базе отдыха «Чудской берег»

Прокуратура Гдовского района принимает меры по соблюдение требований пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ прокуратура района провела проверку по исполнению законодательства. Проверка выявила нарушения в торговом комплексе "СКИП", двух магазинах "Пятерочка", детской музыкальной школе, базе отдыха "Чудской берег", столовой и торговом комплексе Гдовского райпо, кафе-баре "Космос". Наиболее грубые нарушения отмечены на базе отдыха ЗАО "Чудской берег", где среди прочего констатировано отсутствие автоматической системы обнаружения пожара и системы оповещения о пожаре. По выявленным нарушениям закона в адрес руководителей организаций внесены 5 представлений об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Также материала проверки в отношении указанных юридических лиц направлены в ОНД и ПР по Гдовскому и Псковскому районам для принятия мер административного воздействия. Реальное устранение нарушений закона контролирует прокуратура района.