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Происшествия

Житель Гдова предстанет перед судом за удар кочергой

1 мая 2018 года, 09:55

Прокурор Гдовского района утвердил обвинительный акт в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в"части 2 статьи 115 УК РФ (легкое причинение вреда здоровью. вызвавшее кратковременное расстройство здоровья с использованием предмета в качестве оружия). В ходе предварительного расследования установлено, что 12.02.2018, что обвиняемый, находясь у себя дома в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры со знакомым нанес ему два удара кочергой по затылку. Статья предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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