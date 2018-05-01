Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Футбольный тренер сядет в тюрьму за секс с 12-летней девочкой

1 мая 2018 года, 09:39

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за половое сношение с несовершеннолетней. Прокурор Гдовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего тренера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 134 УК РФ (совершил половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 18 лет). В ходе предварительного расследования установлено, что 26.06.2016 года обвиняемый, являясь бывшим тренером по футболу потерпевшей, находясь в палатке на берегу реки Белка Гдовского района, совершил половой акт по обоюдному согласию с 12-летней девочкой. Санкция статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с днем Весны и Труда
Прокуратура нашла грубые нарушения пожарной безопасности на базе отдыха «Чудской берег»
Житель Гдова предстанет перед судом за удар кочергой
Сегодня перекроют центр Пскова
В проект Михаила Ведерникова #Команда2018 поступило более 400 заявок
Личность пожилой женщины устанавливают полицейские
Взрывоопасный предмет нашли в деревне Загорье Псковского района
МЧС о шашлыках: используйте специальные угли и мангал
До 23 градусов прогреется воздух в регионе сегодня

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня