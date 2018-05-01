Футбольный тренер сядет в тюрьму за секс с 12-летней девочкой

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за половое сношение с несовершеннолетней. Прокурор Гдовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего тренера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 134 УК РФ (совершил половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 18 лет). В ходе предварительного расследования установлено, что 26.06.2016 года обвиняемый, являясь бывшим тренером по футболу потерпевшей, находясь в палатке на берегу реки Белка Гдовского района, совершил половой акт по обоюдному согласию с 12-летней девочкой. Санкция статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.