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Общество

В проект Михаила Ведерникова #Команда2018 поступило более 400 заявок

30 апреля 2018 года, 20:44

В проект врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 на данный момент поступило 402 заявки. Об этом "Псковской правде" стало известно от источника в оргкомитете проекта.

Заявки на участие в проекте присылаются на сайт Команда2018.рф. Сегодня, 30 апреля, последний день приема заявок.

Проект #Команда2018 был анонсирован Михаилом Ведерниковым 1 апреля на встрече с представителями Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, а затем, 9 апреля, был представлен широкой общественности.

#Команда2018 является не политическим, долгосрочным проектом по поддержке частных и общественных инициатив и проектов (как реализуемых, так и планируемых) жителей Псковской области, направленных на улучшение жизни в регионе, и развитие гражданских инициатив. Участником команды может стать любой совершеннолетний житель области.  По информации "Псковской правды" заявки на проект присылают и псковичи старше 70 лет.

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