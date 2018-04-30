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Происшествия / ЧП

МЧС о шашлыках: используйте специальные угли и мангал

30 апреля 2018 года, 09:06

В процессе приготовления шашлыка не стоит забывать о мерах пожарной безопасности, предупреждает ГУ МЧС России по Псковской области. Ведь для его приготовления используется открытый огонь, а это всегда связано с определённой опасностью.

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек.

Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям.

При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление и горение.

Во время отдыха на природе часто приходится жарить на том, что попадёт под руку. Однако рекомендуем использовать специальные угли и захватить с собой мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то даёте опасную свободу пламени в его действиях. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.

Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

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