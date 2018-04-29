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Происшествия

10-летняя великолучанка получила травму лица на тренировке по карате

29 апреля 2018 года, 11:00

Следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного тренера восточных единоборств. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 23 октября 2017 года тренер по карате, осуществляя деятельность в спортивном зале общеобразовательного учреждения на проспекте Гагарина в Великих Луках, поручил группе малолетних спортсменов выполнить травмоопасное упражнение с использованием спортивного инвентаря – деревянной гимнастической палки. При этом спортсменам не была предложена спортивная экипироввка индивидуального пользования в виде защитного шлема и капы. В результате 10-летняя девочка получила травму лица.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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