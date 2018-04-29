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Спорт

Четыре страны пришвартуются в Кривске на Ганзейской регате

29 апреля 2018 года, 10:40

Международные соревнования по парусному спорту «XV Псковская парусная регата» пройдут в поселке Кривск 9 - 13 июня. Торжественное открытие XV Псковской парусной регаты запланировано на 10 июня в 12:00. Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.

С 9 по 13 июня пройдет Российский этап Кубка Европы RussiaEuroMicroCup 2018 Pskov Международной Ассоциации класса яхт «Микро» с участием команд из 9 стран (Россия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Литва, Казахстан, Польша, Германия, Франция). Количество участников составит не менее 60 человек на 20 яхтах.

Не менее 20 человек примут участие в этапе Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской сборной команды России.

Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт соберут порядка 60 человек, а Региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт - 40 участников.

На Псковское озере выйдут спортивные яхты.
Фото Дарьи Хватковой.

Кроме того, с 10 по 13 августа состоится этап Кубка России в классе яхт «SB20» (новый динамично развивающийся международный класс гоночных килевых яхт). В нем примут участие порядка 60 человек на 10 яхтах.

С 16 по 20 августа запланированы международные юношеские соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» с участием юных яхтсменов из 4 стран – России (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Великий Новгород, Псков, Тверь, Тотьма), Белоруссии (Минск и Браслав), Эстонии (Таллин, Тарту и Нарва), Латвии (Рига). Количество участников составит не менее 80 человек.

Более того, на заседании президиума Генеральной Ассамблеи международной ассоциации класса яхт «Микро», состоявшемся 25-го января в польском городе Щецин, Псков получил поддержку для проведения чемпионата мира в классе яхт «Микро» в 2021 году.

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