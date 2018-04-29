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Спорт

Псковские пловчихи Мордовцева и Захарова борются за звание мастеров спорта

29 апреля 2018 года, 10:38

Без сенсаций для псковских спортсменов завершился чемпионат России по плаванию в Москве, участие в котором приняли наши пловчихи, спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области Каролина Мордовцева и Юлия Захарова.

Тренер девушек Виктор Калиниченко отметил, что на федеральных взрослых стартах нам тяжело соревноваться с главными отечественными школами и у спортсменок была лишь хорошая возможность набраться опыта.

В коронных дисциплинах (200 и 400 метров комплексом у Захаровой, и 100 и 200 на спине у Мордовцевой) финальные секунды не дали возможности выполнить норматив на звание мастеров спорта.

Тренер считает, что спортсменки смогут выполнить нормы мастеров осенью, когда у них будет больше соревновательной практики.

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