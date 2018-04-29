Псковские велосипедисты показали высокие результаты во всероссийских стартах

Гораздо раньше старта велосезона у любителей псковские велогонщики, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, вышли на шоссе юга России на своих двухколесных конях в официальных всероссийских соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации велосипедного спорта России. Наши велосипедисты показали высокие результаты.

Тренер спортсменов Вячеслав Тарасов рассказал, что хорошие результаты 23-летней Сыродоевой на старте сезона - это хорошее продолжение прошлого года, когда Маргарита сделала серьезную заявку о себе на международных стартах. Также тренер рассказал о том, что приобретенные для сборников велосипеды идут на пользу всем спортсменам, также рассматривается возможность приобретения гоночных моделей показывающим лучшие результаты. Кроме того, тренеры отметили успех Тимофея Шерстнева в первом серьезном взрослом старте.

В конце мая Великие Луки также примут всероссийский старт - здесь пройдет традиционная гонка на призы Зиновьева. До домашней гонки многие великолукские велосипедисты примут участие в традиционных «Пяти кольцах Москвы» на майских праздниках.