Псковские велосипедисты показали высокие результаты во всероссийских стартах

Женщины
Маргарита Сыродоева
24 марта - Всероссийские соревнование, Майкоп, групповая гонка - 1 место
25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 4 место
14 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 3 место
Ирина Иванова
24 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место
25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 6 место
2 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место
6 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 1 место
Девушки
Анастасия Никифорова
12 апреля - первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 5 место
15 апреля - всероссийские соревнования, Майкоп, групповая - 5 место
Алена Филиппова
12 апреля - первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 4 место
Мужчины и юниоры
Первенство России, Сочи, 17 - 21 апреля, мгнодневная гонка
Никита Чистов - 7 место (юниоры)
Никита Романов - 12 место (юниоры)
Тимофей Шерстнев - 3 место на горном этапе (мужчины).