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Спорт

Псковские велосипедисты показали высокие результаты во всероссийских стартах

29 апреля 2018 года, 10:34

Гораздо раньше старта велосезона у любителей псковские велогонщики, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, вышли на шоссе юга России на своих двухколесных конях в официальных всероссийских соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации велосипедного спорта России. Наши велосипедисты показали высокие результаты.

Приобретенные по федеральной программе велосипеды дают результат.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области.

Тренер спортсменов Вячеслав Тарасов рассказал, что хорошие результаты 23-летней Сыродоевой на старте сезона - это хорошее продолжение прошлого года, когда Маргарита сделала серьезную заявку о себе на международных стартах. Также тренер рассказал о том, что приобретенные для сборников велосипеды идут на пользу всем спортсменам, также рассматривается возможность приобретения гоночных моделей показывающим лучшие результаты. Кроме того, тренеры отметили успех Тимофея Шерстнева в первом серьезном взрослом старте.

В конце мая Великие Луки также примут всероссийский старт - здесь пройдет традиционная гонка на призы Зиновьева. До домашней гонки многие великолукские велосипедисты примут участие в традиционных «Пяти кольцах Москвы» на майских праздниках.

СПРАВКА

Женщины

Маргарита Сыродоева

24 марта - Всероссийские соревнование, Майкоп, групповая гонка - 1 место

25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 4 место

14 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 3 место

Ирина Иванова

24 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место

25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 6 место

2 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место

6 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 1 место

Девушки

Анастасия Никифорова

12 апреля - первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 5 место

15 апреля - всероссийские соревнования, Майкоп, групповая - 5 место

Алена Филиппова

12 апреля - первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 4 место

Мужчины и юниоры

Первенство России, Сочи, 17 - 21 апреля, мгнодневная гонка

Никита Чистов - 7 место (юниоры)

Никита Романов - 12 место (юниоры)

Тимофей Шерстнев - 3 место на горном этапе (мужчины).

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