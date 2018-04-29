Пустошка поднялась в рейтинге ГТО на первое место с восьмого

Определен рейтинг муниципалитетов по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО за 2017 год. Рейтинг подводился на основе «Методических рекомендаций об организации наблюдения за работой по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и системе оценки результатов такой деятельности в субъектах Российской Федерации (Рейтинг ГТО)», утвержденных министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым 31 августа 2017 г.

Существенное отличие рейтинга 2017 года от предыдущих рейтингов состоит в том, что все критерии работы по внедрению и реализации комплекса ГТО определяются в процентах относительно общей численности населения в муниципалитете. В предыдущих рейтингах показатели работы определялись в процентах относительно численности систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В соответствии с методическими рекомендациями в рейтинг 2017 года введен еще один критерий: доля населения муниципалитета, приходящегося на 1 ставку штатного расписания муниципальных центров тестирования.

Лучшими в рейтинге стали Пустошкинский район (1-е место), Дедовичский район (2-е место), Пыталовский район (3-е место).

По сравнению с предыдущим рейтингом существенно улучшили свои позиции Пустошкинский район (с 8 места поднялся на 1), Дновский (с 9 на 2), Пыталовский (с 14 на 4), Стругокрасненский (с 25 места на 6), Новоржевский (с 18 на 8 место), Плюсский (с 20 на 9 место) районы.