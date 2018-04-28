В День Победы в Пскове и Великих Луках пройдет флешмоб «Рекорд Победы»

В более чем 150-ти городах России 9 мая пройдет акция – «Рекорд Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной Войне. Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 8-й раз прокатится по стране.

В назначенное время в своих городах более 100000 местных жителей начнут выполнять упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов отожмутся по 26 тысяч 663 раза!

Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В Пскове акция пройдет в 13:00 часов на стадионе "Машиностроитель". Организаторами выступают спортивное движение «STREET WORKOUT».Псков и общественная организация «Здоровое Поколение» при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации города Пскова. Спонсоры и помощники мероприятия в городе Пскове ООО«Земля и Право», Псковский городской молодёжный центр, ООО «Псков-Полимер».

В городе Великие Луки мероприятие состоится в 12:00 часов на острове Дятлинка, на сатдионе "Фокот". Организаторами акции здесь являются спортивное движение «STREET WORKOUT».Псков, военно-патриотический спортивный клуб «Шторм», общественная организация «Региональной Федерации спортивной гимнастики Псковской области» также при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации города Великие Луки.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Акция будет проходить в форме отжимания от земли, а тем кто не умеет отжиматься будет предложено приседать. В программе: спортивная разминка для участников акции; совместное установление «Рекорда Победы»; конкурсы; хорошая музыка и настроение. Помимо этого, организаторы устроят масштабную перекличку с городами-участниками акции «Рекорд Победы».

Подробную информацию можно получить здесь http://vk.com/pskovworkout т.89009999666, Виталий Дидыч.