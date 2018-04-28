Участники и гости Эстафеты смогут оценить состояние здоровья

В четверг, 3 мая, они смогут пройти диспансеризацию в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Передвижной комплекс будет стоять у «Главпочтамта» (ул. Советская, д.20).

Предполагалось, что работать в этот день он будет с 10.00 до 14.30, но в связи с проведением Эстафеты «Псковской правды» время работы продлили до 17.00.

На выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены: анкетирование, антропометрия (рост, вес, индекс массы тела), измерение давления, измерение внутриглазного давления и проведение ЭКГ.

Обследование проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.