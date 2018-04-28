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Эстафета «Псковской правды»

Участники и гости Эстафеты смогут оценить состояние здоровья

28 апреля 2018 года, 15:03

В четверг, 3 мая, они смогут пройти диспансеризацию в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Передвижной комплекс будет стоять у «Главпочтамта» (ул. Советская, д.20). 

Предполагалось, что работать в этот день он будет с 10.00 до 14.30, но в связи с проведением Эстафеты «Псковской правды» время работы продлили до 17.00.

На выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены: анкетирование, антропометрия (рост, вес, индекс массы тела), измерение давления, измерение внутриглазного давления и проведение ЭКГ.

Обследование проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

СПРАВКА

Генеральные партнеры Эстафеты:

Псковское отделение ПАО Сбербанк 

ПАО «Ростелеком» 

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» 

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги» 

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про» 

«Везёт» сервис заказа такси 

ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

OlimpFood - доставка здорового питания 

Фитнес-клуб «XPRESS» 

Компания «ЕВРО-ПАК»

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