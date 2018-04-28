Михаил Ведерников вместе с жителями Пскова вышел на субботник

Накануне «майских» праздников — Праздника Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — в Псковской области проходят традиционные массовые субботники. Одна из весенних акций по уборке Пскова состоялась в субботу, 28 апреля, возле Гремячей башни. В очистке исторической территории от прошлогодней листвы и мусора приняли участие работники администрации региона во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации области, к ним присоединились представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, участники всероссийского проекта «Лидеры России» и победители конкурса «УМНИК», общественники.

«Сегодня мы коллективом администрации вышли убрать этот парк, место, где любят отдыхать псковичи. Субботник — это хорошая традиция и отличный повод сделать наш город, улицы, зоны отдыха немного чище. Это и пример для молодежи, которая, кстати, сегодня вместе с нами», — сказал Михаил Ведерников.