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Общество

Михаил Ведерников вместе с жителями Пскова вышел на субботник

28 апреля 2018 года, 12:15

Михаил Ведерников помог убрать парк в районе Гремячки
Фото Андрея Степанова
Накануне «майских» праздников — Праздника Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — в Псковской области проходят традиционные массовые субботники. Одна из весенних акций по уборке Пскова состоялась в субботу, 28 апреля, возле Гремячей башни. В очистке исторической территории от прошлогодней листвы и мусора приняли участие работники администрации региона во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым. 

Как сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации области, к ним присоединились представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, участники всероссийского проекта «Лидеры России» и победители конкурса «УМНИК», общественники.

«Сегодня мы коллективом администрации вышли убрать этот парк, место, где любят отдыхать псковичи. Субботник — это хорошая традиция и отличный повод сделать наш город, улицы, зоны отдыха немного чище. Это и пример для молодежи, которая, кстати, сегодня вместе с нами», — сказал Михаил Ведерников.

Субботники сегодня проходят по всему Пскову
Фото Андрея Степанова
Органы исполнительной власти региона сегодня также убирают территорию вдоль реки Великой.

Субботники проходят во всех муниципальных образованиях региона на территориях объектов культурного наследия, воинских захоронений, зеленых зон вдоль рек, в парках и скверах, на улицах и во дворах. В них также принимают участие органы местного самоуправления, коллективы организаций и предприятий, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

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