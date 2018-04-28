Михаил Ведерников вместе с жителями Пскова вышел на субботник

Как сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации области, к ним присоединились представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, участники всероссийского проекта «Лидеры России» и победители конкурса «УМНИК», общественники.
«Сегодня мы коллективом администрации вышли убрать этот парк, место, где любят отдыхать псковичи. Субботник — это хорошая традиция и отличный повод сделать наш город, улицы, зоны отдыха немного чище. Это и пример для молодежи, которая, кстати, сегодня вместе с нами», — сказал Михаил Ведерников.
Субботники проходят во всех муниципальных образованиях региона на территориях объектов культурного наследия, воинских захоронений, зеленых зон вдоль рек, в парках и скверах, на улицах и во дворах. В них также принимают участие органы местного самоуправления, коллективы организаций и предприятий, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.