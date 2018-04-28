Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Эстафета «Псковской правды»

Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стала компания «Ростелеком»

28 апреля 2018 года, 12:04

«Псковская правда» представляет партнеров и спонсоров легкоатлетической Эстафеты, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно маршруты Эстафеты пролегает по центральным улицам города. В этом году забеги состоятся 3 мая. Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стала телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Компания «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» является партнером государства в реализации программы «Цифровая экономика». Компания намерена расширять инфраструктуру, строить сети связи, делать современные цифровые технологии более доступными для граждан и бизнеса, внедрять электронные методы работы в функционирование государства.

Кроме того, планируется повышать информационную безопасность и создавать новые инструменты так называемого индустриального интернета, ориентированного на промышленность, нефтегазодобычу, энергетику и аграрный сектор.

«Ростелеком» обладает уникальным опытом и возможностями для осуществления масштабных проектов, требующих создания и управления сложными инфраструктурными решениями. Каждый реализованный проект - это шаг на пути к созданию цифровой экономики, которая изменит повседневную жизнь миллионов людей, производственные отношения, структуру экономики и образования.

В течение пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие цифровых технологий более 300 млрд рублей.

Компания планирует сделать рывок в реализации новых услуг: так что «Ростелеком» продолжает трансформацию во всех смыслах. Сейчас основой бизнеса являются голос, данные и видео. Компания «Ростелеком» готова предоставлять абонентам эти три комплексные услуги всегда и везде, сделать их максимально доступными, не останавливаясь только на технологии.

Сейчас компания «Ростелеком» предоставляет высокоскоростной (до 200 Мбит/с) доступ в интернет, услугу «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HDTV), а также цифровую телефонию и мобильную связь с набором дополнительных бесплатных сервисов.К уже традиционным услугам связи - интернету и телефонии уже добавились более инновационные и цифровые сервисы и решения: «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

КСТАТИ

Подробности по телефону 8-800-1000-800 или на сайте.

Напомним, #ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.

Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

OlimpFood - доставка здорового питания

Фитнес-клуб «XPRESS»

Компания «ЕВРО-ПАК»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В День Победы в Пскове и Великих Луках пройдет флешмоб «Рекорд Победы»
Участники и гости Эстафеты смогут оценить состояние здоровья
Стало известно, сколько за газ в Псковской области должны крупные потребители
Известный ресторатор открыл в центре Санкт-Петербурга ресторан «Скобарь»
Михаил Ведерников вместе с жителями Пскова вышел на субботник
III ежегодный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Великой княгини Ольги, пройдет в Пскове
Началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»
«Везёт» сервис заказа такси поддержал Эстафету «Псковской правды»
В Эстафете примут участие сразу две команды ГТРК «Псков»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!

Эстафета «Псковской правды»
25 апреля 14:56

Эстафету бегали участники Олимпиады

Главный судья Сергей Кравченко рассказал о двух десятилетиях Эстафеты «Псковской правды»

Эстафета «Псковской правды»
13 апреля 14:15

Беги с нами!

Сокращено количество участников в командах предприятий на эстафете «Псковской правды»