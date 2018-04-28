Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стала компания «Ростелеком»

«Псковская правда» представляет партнеров и спонсоров легкоатлетической Эстафеты, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно маршруты Эстафеты пролегает по центральным улицам города. В этом году забеги состоятся 3 мая. Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стала телекоммуникационная компания «Ростелеком».
Компания «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
«Ростелеком» является партнером государства в реализации программы «Цифровая экономика». Компания намерена расширять инфраструктуру, строить сети связи, делать современные цифровые технологии более доступными для граждан и бизнеса, внедрять электронные методы работы в функционирование государства.
Кроме того, планируется повышать информационную безопасность и создавать новые инструменты так называемого индустриального интернета, ориентированного на промышленность, нефтегазодобычу, энергетику и аграрный сектор.
«Ростелеком» обладает уникальным опытом и возможностями для осуществления масштабных проектов, требующих создания и управления сложными инфраструктурными решениями. Каждый реализованный проект - это шаг на пути к созданию цифровой экономики, которая изменит повседневную жизнь миллионов людей, производственные отношения, структуру экономики и образования.
В течение пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие цифровых технологий более 300 млрд рублей.
Компания планирует сделать рывок в реализации новых услуг: так что «Ростелеком» продолжает трансформацию во всех смыслах. Сейчас основой бизнеса являются голос, данные и видео. Компания «Ростелеком» готова предоставлять абонентам эти три комплексные услуги всегда и везде, сделать их максимально доступными, не останавливаясь только на технологии.
Сейчас компания «Ростелеком» предоставляет высокоскоростной (до 200 Мбит/с) доступ в интернет, услугу «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HDTV), а также цифровую телефонию и мобильную связь с набором дополнительных бесплатных сервисов.К уже традиционным услугам связи - интернету и телефонии уже добавились более инновационные и цифровые сервисы и решения: «Умный дом» и «Видеонаблюдение».
КСТАТИ
Подробности по телефону 8-800-1000-800 или на сайте.
Напомним, #ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.
Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.