III ежегодный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Великой княгини Ольги, пройдет в Пскове

28-29 апреля в Пскове пройдет III ежегодный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Великой княгини Ольги, сообщила "Псковской правде" организатор соревнований Ольга Давыдова.

- Когда я была маленькой, приезжала в Псков на турнир Княгини Ольги. Так состоялось мое первое знакомство с городом, в котором я теперь живу, - отметила Ольга Давыдова. – Когда я переехала сюда жить, узнала, что этого турнира больше нет. Поэтому я решила возобновить его, так как он у меня ассоциируется с Псковом.

В турнире примут участие 220 спортсменок 2006 - 2013 г.р. из 6 городов: Пскова, Великих Лук, Рязани Кронштадта, Санкт-Петербурга и Таллинна.

Главный судья соревнований – заслуженный тренер России М. Коробкова.

Организует турнир студия художественной гимнастики Ольги Давыдовой.

Все участницы соревнований вне зависимости от призового места получают памятные призы.

Турнир продлится: 28.04 с 10:00 до 18:00; 29.04 с 10:00 до 16:00. Место проведения: спорткомплекс «Олимп».