Началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»

В спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) 27 апреля с 14 до 17 часов проходит выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию участников легкоатлетической Эстафеты на призы газеты «Псковская правда» и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях. #БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.



Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

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