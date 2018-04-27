Сервис заказа такси «Везёт» поддержал Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая.
Партнером Эстафеты стал современный и удобный сервис заказа такси «Везёт», который динамично развивается в Пскове с 2014 года.
«Мы каждый день работаем для того, чтобы заказать такси для псковичей было легко, удобно и доступно, - рассказали сотрудники предприятия. - Сегодня «Везёт» - это успешная команда инициативных и активных единомышленников, объединивших свои усилия, чтобы экономить ваше время и деньги. Мы каждый день работаем над повышением качества нашего сервиса и открыты 24 часа в сутки».
Многообразие тарифов и дополнительных опций позволит сделать свою поездку максимально комфортной и безопасной, утверждают в компании.
КСТАТИ
Напомним, с 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
Заказать такси можно по телефонам 333-333, 444-444,
с помощью
бесплатного мобильного приложения Rutaxi
или на сайте.
Присоединившись к группе «ВКонтакте», можно задать вопросы и поделиться своим мнением о работе сервиса.
#ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.
Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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