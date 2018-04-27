Сервис заказа такси «Везёт» поддержал Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая. Партнером Эстафеты стал современный и удобный сервис заказа такси «Везёт», который динамично развивается в Пскове с 2014 года.

«Мы каждый день работаем для того, чтобы заказать такси для псковичей было легко, удобно и доступно, - рассказали сотрудники предприятия. - Сегодня «Везёт» - это успешная команда инициативных и активных единомышленников, объединивших свои усилия, чтобы экономить ваше время и деньги. Мы каждый день работаем над повышением качества нашего сервиса и открыты 24 часа в сутки». Многообразие тарифов и дополнительных опций позволит сделать свою поездку максимально комфортной и безопасной, утверждают в компании.



КСТАТИ Заказать такси можно по телефонам 333-333, 444-444, с помощью бесплатного мобильного приложения Rutaxi или на сайте. Присоединившись к группе «ВКонтакте», можно задать вопросы и поделиться своим мнением о работе сервиса.