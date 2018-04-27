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Эстафета «Псковской правды»

В Эстафете примут участие сразу две команды ГТРК «Псков»

27 апреля 2018 года, 13:07

Две команды для участия в Эстафете, на призы газеты «Псковская правда», посвященной победе в Великой Отечественной войне, выставила телекомпания ГТРК «Псков».

Команды смешанные, в каждой по пять человек. Одна команда от телевидения, другая – от радио «Маяк».

- Мы давно собирались принять участие в Эстафете, - отметил капитан команды телевизионщиков Виталий Михайлов. – Но было трудно собрать команду из восьми человек. Спасибо организаторам, что в этом году пошли на встречу и сократили число этапов и участников до пяти человек. Это позволило нам выставить сразу две команды.

В 2016 году сотрудники ГТРК «Псков» уже участвовали в Эстафете, но в тройку призеров не вошли.

Напомним, с 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк 

ПАО «Ростелеком» 

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» 

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги» 

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про» 

«Везёт» сервис заказа такси 

ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

OlimpFood - доставка здорового питания 

Фитнес-клуб «XPRESS» 

Компания «ЕВРО-ПАК» 

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