Эстафету пробегут настоящие комсомольцы

Команду для участия в Эстафете на призы «Псковской правды« создали представители общественной организации «Ленинский коммунистический союз молодежи».

- Мы являемся правопреемниками того комсомола, который был 100 лет назад, – утверждает капитан команды, депутат Островского районного Собрания Максим Барсуков.

Сам Максим побежит Эстафету во второй раз, в прошлом году он был в составе команды молодежного парламента, все остальные «комсомольцы» - в первый.

В составе команды «Ленинский комсомол» парни и девушка из Пскова, Острова и Великих Лук.

- Настроение перед стартом боевое, - поделился Максим Барсуков. – Мы знаем, что будет сложно, но постараемся выиграть. Хотя для нас главное, не победа, а участие.

Напомним, #БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

Сегодня с 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.