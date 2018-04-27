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Спорт

Стали известны результаты Кубка области по шахматам

27 апреля 2018 года, 11:01

Утверждены и обсчитаны на международный рейтинг ФИДЕ результаты Кубка области по шахматам, который традиционно проводится в двух лигах.

В Высшей лиге приняло участие 19 сильнейших шахматистов из Пскова, Великих Лук, Острова, Псковского района, Пушкинских Гор, а также из Ленинградской области. Участие в соревновании приняли действующие чемпионы и призеры первенств и чемпионатов области и СЗФО.

После 5 туров 1-е место удерживал кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов, имея 5 очков из 5 возможных, но проиграв в 6-м туре Алине Павловой, а затем и кандидату в мастера спорта России Григорию Шаранкову, спустился на 2-е место. Победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков из Пскова.

2-е место — кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов из Пскова, а на 3-м месте кандидат в мастера спорта России Алина Павлова из Пскова. Победитель Первой лиги 2017 года Сергей Арефьев в упорной борьбе, набрав 3 очка из 7 возможных, смог занять только 14-е место.

Отметим, что в выходные шахматная команда второклассников ППК выиграла областной турнир «Шахматы в школе» и отправится на финал в Сочи.

В битве за Кубок области развязка пришлась на последний тур.
Фото pskovchess.ru
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