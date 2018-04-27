Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Владислав Третьяк пообещал следить за выступлениями псковских спортсменов

27 апреля 2018 года, 10:40

Псковичи встретились с депутатом Госдумы, трехкратным чемпионом Олимпийских игр, председателем Федерации хоккея России, выдающимся хоккеистом и тренером Владиславом Третьяком. На встречу в рамках визита Третьяка на факультет теологии госуниверситета пришли юные хоккеисты, студенты ПсковГУ и просто жители города. Также в мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и ректор университета Юрий Демьяненко.

Собравшиеся обсудили вопросы развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Владислав Третьяк рассказал о том, что делается думами в этих направлениях, и подвел итоги участия российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. Сотворить чудо в хоккейной коробке удалось благодаря в том числе и молитвам монахов Псково-Печерского монастыря. Упомянуть команду в богослужении попросили сами хоккеисты.

- Наша страна - спортивная держава. Мы достойно выступили на зимней Олимпиаде, а наши хоккеисты стали чемпионами. Все это способствует тому, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили спорт. России нужна здоровая нация, сильные люди, - сказал парламентарий, добавив, что будет следить за выступлениями псковских спортсменов.

После беседы состоялась автограф-сессия. Также Третьяк в рамках визита помолился в храме Трех святителей.

У Третьяка попросили помощи в поддержке псковского детского и юношеского хоккея.
Фото пресс-службы администрации Пскова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

III ежегодный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Великой княгини Ольги, пройдет в Пскове
Началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»
Сервис заказа такси «Везёт» поддержал Эстафету «Псковской правды»
В Эстафете примут участие сразу две команды ГТРК «Псков»
Эстафету пробегут настоящие комсомольцы
Стали известны результаты Кубка области по шахматам
Псков одолел орехо-зуевцев со счетом 4:0
Псковская теннисистка Александра Васильева завоевала золото чемпионата России
До окончания срока подачи заявок на Эстафету остается менее 3 часов

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
27 апреля 10:00

Крутится «Динамо»

Прославленное спортивное общество вплотную подошло к вековому юбилею

Спорт / Соревнования
19 апреля 11:05

«Барсы» не разгрызли «Евро-Керамику»

Чемпионом Псковской области по хоккею стала команды из Печор

Спорт / Соревнования
19 апреля 10:50

Сериал середины таблицы

«Луки-Энергия» много забили, а «Псков-747» много пропустил