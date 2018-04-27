Владислав Третьяк пообещал следить за выступлениями псковских спортсменов

Псковичи встретились с депутатом Госдумы, трехкратным чемпионом Олимпийских игр, председателем Федерации хоккея России, выдающимся хоккеистом и тренером Владиславом Третьяком. На встречу в рамках визита Третьяка на факультет теологии госуниверситета пришли юные хоккеисты, студенты ПсковГУ и просто жители города. Также в мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и ректор университета Юрий Демьяненко.

Собравшиеся обсудили вопросы развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Владислав Третьяк рассказал о том, что делается думами в этих направлениях, и подвел итоги участия российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. Сотворить чудо в хоккейной коробке удалось благодаря в том числе и молитвам монахов Псково-Печерского монастыря. Упомянуть команду в богослужении попросили сами хоккеисты.

- Наша страна - спортивная держава. Мы достойно выступили на зимней Олимпиаде, а наши хоккеисты стали чемпионами. Все это способствует тому, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили спорт. России нужна здоровая нация, сильные люди, - сказал парламентарий, добавив, что будет следить за выступлениями псковских спортсменов.

После беседы состоялась автограф-сессия. Также Третьяк в рамках визита помолился в храме Трех святителей.