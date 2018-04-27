Псковская теннисистка Александра Васильева завоевала золото чемпионата России

В городе Алексин Тульской области завершился чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, подопечная Александра Меля, теннисистка Александра Васильева завоевала золото чемпионата и отправляется на международные игры в Словению.

- Для меня чемпионат России - очень важное соревнование. Победа на дает право на выступление в сборной России. В моем разряде выступало 9 человек, по пути к золоту я провела 4 встречи, одна из которых финальная, - рассказала чемпионка. – У меня есть принципиальная соперница Екатерина Попова из Москвы. Но, как говорит тренер, я себе ее надумала. Опять же, как говорит тренер, я ей проиграть могу, но она у меня выиграть не может. Но играет она хорошо. Дальнейшие планы: возвращаюсь на пару дней домой, откуда уезжаю на сборы, с которых едем на соревнование в Словению.