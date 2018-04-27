Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковская теннисистка Александра Васильева завоевала золото чемпионата России

27 апреля 2018 года, 10:36

В городе Алексин Тульской области завершился чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, подопечная Александра Меля, теннисистка Александра Васильева завоевала золото чемпионата и отправляется на международные игры в Словению.

- Для меня чемпионат России - очень важное соревнование. Победа на дает право на выступление в сборной России. В моем разряде выступало 9 человек, по пути к золоту я провела 4 встречи, одна из которых финальная, - рассказала чемпионка. – У меня есть принципиальная соперница Екатерина Попова из Москвы. Но, как говорит тренер, я себе ее надумала. Опять же, как говорит тренер, я ей проиграть могу, но она у меня выиграть не может. Но играет она хорошо. Дальнейшие планы: возвращаюсь на пару дней домой, откуда уезжаю на сборы, с которых едем на соревнование в Словению.

Новая чемпионка страны получит шанс проявить себя в сборной
Фото из архива соревнования
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

III ежегодный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Великой княгини Ольги, пройдет в Пскове
Началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»
Сервис заказа такси «Везёт» поддержал Эстафету «Псковской правды»
В Эстафете примут участие сразу две команды ГТРК «Псков»
Эстафету пробегут настоящие комсомольцы
Стали известны результаты Кубка области по шахматам
Псков одолел орехо-зуевцев со счетом 4:0
Владислав Третьяк пообещал следить за выступлениями псковских спортсменов
До окончания срока подачи заявок на Эстафету остается менее 3 часов

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
27 апреля 10:00

Крутится «Динамо»

Прославленное спортивное общество вплотную подошло к вековому юбилею

Спорт / Соревнования
19 апреля 11:05

«Барсы» не разгрызли «Евро-Керамику»

Чемпионом Псковской области по хоккею стала команды из Печор

Спорт / Соревнования
19 апреля 10:50

Сериал середины таблицы

«Луки-Энергия» много забили, а «Псков-747» много пропустил