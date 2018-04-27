До окончания срока подачи заявок на Эстафету остается менее 3 часов

27 апреля последний день подачи заявки для участия в Эстафете на призы газеты «Псковская правда». Заявки принимают сегодня до 13 часов.
27 апреля последний день подачи заявки для участия в Эстафете на призы газеты «Псковская правда». Заявки принимают сегодня до 13 часов.
Какие команды уже подали заявки
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ (5 ЧЕЛОВЕК):
Команда сети фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
АО «ЗЕНЧА-Псков»
МП г.Пскова «Горводоканал»
Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк
Отдел Росгвардии по Псковской области
«Tele2 Псков»
«Улыбка радуги» (2 команды)
ООО «Континент-тур»
Простория - Киберцентр «Без Предела»
Простория - Центр науки и спорта «Без Предела» (2 команды)
Псковская Городская Больница
Отделение Пенсионного фонда
Почта России
Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области
УФСИН России по Псковской области
МТС
«Планка Фитнес»
ООО «Ресторанный Партнер» (3 команды)
АО «Россельхозбанк»
Молодежный Парламент (2 команды)
«Боди Фитне»
Псковская таможня
ООО «Лента»
Адвокатская палата Псковской области
ПАО «Ростелеком» - (2 команды)
Прокуратура Псковской области
«Смартер Про»
Медиа-холдинг Псковской области
Olimpfood Доставка правильного питания
ГТРК «Псков» (2 команды)
Молодая Гвардия Единой России
АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»
«Сервисный МеталлоЦентр»
Ленинский Комсомол
Групппа компаний «ЛУГ»
ООО «Псков-Полимер» команда NORDMAN
Государственный архив Псковской области (2 команды)
Ассоциация пресс-служб силовых ведомств Псковской области
Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области
Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды
Дирекция спортивных сооружений (Ледовый дворец)
Банк ВТБ
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ (8 ЧЕЛОВЕК):
Псковское УФАС России
Детский сад компенсирующего вида №17
Торговая сеть «Книжица»
Участницы конкурса «Миссис Псков 2018»
Арбитражный суд Псковской области
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области
МУЖСКИЕ КОМАНДЫ (8 ЧЕЛОВЕК):
Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
76-я дивизия ВДВ
Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды». Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.
Генеральные партнеры:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Партнеры:
Сеть магазинов «Улыбка радуги»
Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»
OlimpFood - доставка здорового питания