Самые яркие фото с хештегами Эстафеты попадут в итоговый фоторепортаж

В прошлом году впервые к Эстафете «Псковской правды» благодаря хештегу #бегусПсковом, получили возможность присоединиться те, кого в день спортивного праздника не было в Пскове. И в этом году, если вас не будет в Пскове, вы также можете в день проведения Эстафеты 3 мая выложить в соцсети фотографию с пробежки, сопроводив ее хештегом #бегусПсковом.

Официальные хештеги эстафеты этого года #ЭстафетаПП и #Эстафета2018. Самые яркие фото из соцсетей, отмеченные этими хештегами попадут в итоговый фоторепортаж. Репортаж можно будет посмотреть на сайте «Псковской правды» и в газете.

Именно так поступил бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. По служебной необходимости он год назад находился в Риге. На пробежку Андрей Турчак вышел с главой Пскова Иваном Цецерским и вице-губернатором Сергеем Перниковым. Совместное фото Андрей Турчак выложил в социальной сети Инстаграм, сопроводив его нашим хештегом.

Также к акции присоединился целый класс порховской школы.

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.





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