Резиденты ОЭЗ Моглино присоединились к Эстафете

Участвовать в Эстафете тоже хотели многие, поэтому собрать команду не составило труда. 3 мая на дистанцию в 3 100 метров выйдут восемь мужчин организации.

- Наши сотрудники – это люди, поддерживающие здоровый образ жизни, - говорит капитан команды Дмитрий Захаров. - Мы неоднократно становились победителями городских турниров по боулингу, наши сотрудники занимают призовые места по Северо-Западу по воркауту. Многие играют в хоккей. А в этом году у нас сформировалась своя футбольная команда, желающих играть набралось уже больше 30 человек.

В этом году ее сотрудники впервые побегут Эстафету, на призы газеты «Псковская правда», посвященной победе в Великой Отечественной войне, чтоб почтить память ее участников.

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.