Фильм с Фарерских островов «Мечты у моря» покажут в Пскове в рамках акции «Ночь искусств»

В четверг, 19 мая в 20 часов в рамках совместной акции «Ночь искусств» Театрально-концертной дирекции и творческого объединения «Четыре согласных» на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина покажут полнометражную драму с Фарерских островов «Мечты у моря» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм режиссёра Сакариса Стоура с архипелага на краю Земли до этого видели только в Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдёт при поддержке Представительства Фарерских островов в Москве.

На одном из далеких островов посреди Атлантического океана юная Эстер живет жизнью, где один день похож на другой, тихо подчиняясь воле своих набожных родителей. Однажды в воскресной школе она встречают бунтарку Рагну, недавно переехавшую в город вместе со страдающей алкоголизмом матерью и восьмилетним братом. В Рагне Эстер видит образец для подражания, еще не подозревая, что сама Рагна находит в Эстер и ее отце то же самое. Противоположности притягиваются. Девочки становятся подругами и проводят летние ночи, мечтая о другой жизни. Вместе они мечтают о том, чтобы сбежать от царящей на острове обыденности. Но лето на островах, как и счастье, длится недолго. Вскоре реальность берет верх над девичьими грезами. Они осознают, что на самом деле бегут не от жизни, а от самих себя. «Мечты у моря» - это история о любви и борьбе, о поисках себя и непреодолимом желании вырваться из закоснелой рутины маленького острова.

«Мы стремились показать зрителям во всем мире, что есть истории, которые находят отклик в любой точке земного шара, даже на маленьком острове, в краю с населением всего 50 тысяч человек», – говорит Сакарис Стоура.

Прочувствовать фильм и, возможно, узнать в его героях себя, можно уже 19 мая бесплатно (пригласительные - в кассе театра), а ещё и узнать из первых уст о жизни на Фарерах молодого музыканта Ханса Андриаса Якобсена, живущего в маленьком портовом городе Клаксвуйк. За несколько часов до кинопоказа (в 18 часов) он даст концерт в Городском культурном центре.

Закончится же «Ночь искусств» и вовсе концертом классической музыки – в Псковской областной филармонии в 22 часа можно будет услышать «Музыку в ночи»: Людвига ван Бетховена, Эдварда Грига и Жоржа Бизе.