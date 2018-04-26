Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Фильм с Фарерских островов «Мечты у моря» покажут в Пскове в рамках акции «Ночь искусств»

26 апреля 2018 года, 15:32

В четверг, 19 мая в 20 часов в рамках совместной акции «Ночь искусств» Театрально-концертной дирекции и творческого объединения «Четыре согласных» на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина покажут полнометражную драму с Фарерских островов «Мечты у моря» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм режиссёра Сакариса Стоура с архипелага на краю Земли до этого видели только в Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдёт при поддержке Представительства Фарерских островов в Москве.

На одном из далеких островов посреди Атлантического океана юная Эстер живет жизнью, где один день похож на другой, тихо подчиняясь воле своих набожных родителей.
На одном из далеких островов посреди Атлантического океана юная Эстер живет жизнью, где один день похож на другой, тихо подчиняясь воле своих набожных родителей. Однажды в воскресной школе она встречают бунтарку Рагну, недавно переехавшую в город вместе со страдающей алкоголизмом матерью и восьмилетним братом. В Рагне Эстер видит образец для подражания, еще не подозревая, что сама Рагна находит в Эстер и ее отце то же самое. Противоположности притягиваются. Девочки становятся подругами и проводят летние ночи, мечтая о другой жизни. Вместе они мечтают о том, чтобы сбежать от царящей на острове обыденности. Но лето на островах, как и счастье, длится недолго. Вскоре реальность берет верх над девичьими грезами. Они осознают, что на самом деле бегут не от жизни, а от самих себя. «Мечты у моря» - это история о любви и борьбе, о поисках себя и непреодолимом желании вырваться из закоснелой рутины маленького острова.

«Мы стремились показать зрителям во всем мире, что есть истории, которые находят отклик в любой точке земного шара, даже на маленьком острове, в краю с населением всего 50 тысяч человек», – говорит Сакарис Стоура.

Прочувствовать фильм и, возможно, узнать в его героях себя, можно уже 19 мая бесплатно (пригласительные - в кассе театра), а ещё и узнать из первых уст о жизни на Фарерах молодого музыканта Ханса Андриаса Якобсена, живущего в маленьком портовом городе Клаксвуйк. За несколько часов до кинопоказа (в 18 часов) он даст концерт в Городском культурном центре.

Закончится же «Ночь искусств» и вовсе концертом классической музыки – в Псковской областной филармонии в 22 часа можно будет услышать «Музыку в ночи»: Людвига ван Бетховена, Эдварда Грига и Жоржа Бизе. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Резиденты ОЭЗ Моглино присоединились к Эстафете
«Ресторанный партнер» выставит на Эстафету сразу три команды
Алексей Миллер и Михаил Ведерников обсудили ход газификации Псковской области
Председатель молодежного парламента участвует сразу в двух забегах Эстафеты
Эстафету впервые побежит команда регионального Фонда капремонта
Призеры семейного забега Эстафеты снова выйдут на старт
Узнать о своих долгах сегодня можно в Империале
Александр Котов придет на Эстафету «поболеть» за коллег
В день проведения Эстафеты будет ограничено движение в центре города

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
24 апреля 15:19

В своей тарелке

Девять европейских стран помогут псковским фермерам донести свою продукцию до столов туристов и местных жителей

Культура
17 апреля 12:28

Поле №1

Немецких рыцарей снова победят на берегу Чудского озера

Культура
12 апреля 11:32

Между небом и землёй

Песни Евгения Вагина прозвучат в Пскове