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Эстафета «Псковской правды»

«Ресторанный партнер» выставит на Эстафету сразу три команды

26 апреля 2018 года, 14:54

Уже два года ООО «Ресторанный Партнер» участвует в Эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвященной победе в Великой Отечественной войне, но пока в тройку призеров команды не входили, зато участники всегда получали только положительные эмоции.

- Я сама в этом году побегу в третий раз, - рассказала капитан смешанной команды Ирина Михайлова. – Впечатления каждый раз получала незабываемые.

В составе команды Ирины 5 человек: один мужчина и 4 женщины. Никто профессионально спортом не занимается, однако все ведут здоровый образ жизни, в котором есть место физкультуре.

Руководство своих сотрудников в их желании пробежать за Победу полностью поддерживает. Всего в Эстафете участие примет 21 сотрудник организации. Кроме смешанной команды «Ресторанный партнер» выставляет на маршруты полностью мужскую и полностью женскую команды, в каждой по 8 человек.

Также три команды на Эстафету «Псковской правды» выставляют киберспортсмены научно-развлекательного парка «Простория».

Главное - участие, хорошее настроение и положительные эмоции
фото Андрея Степанова

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете. 

Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк 

ПАО «Ростелеком» 

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» 

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги» 

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про» 

«Везёт» сервис заказа такси 

ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

OlimpFood - доставка здорового питания 

Фитнес-клуб «XPRESS» 

Компания «ЕВРО-ПАК» 

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