«Ресторанный партнер» выставит на Эстафету сразу три команды

Уже два года ООО «Ресторанный Партнер» участвует в Эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвященной победе в Великой Отечественной войне, но пока в тройку призеров команды не входили, зато участники всегда получали только положительные эмоции.

- Я сама в этом году побегу в третий раз, - рассказала капитан смешанной команды Ирина Михайлова. – Впечатления каждый раз получала незабываемые.

В составе команды Ирины 5 человек: один мужчина и 4 женщины. Никто профессионально спортом не занимается, однако все ведут здоровый образ жизни, в котором есть место физкультуре.

Руководство своих сотрудников в их желании пробежать за Победу полностью поддерживает. Всего в Эстафете участие примет 21 сотрудник организации. Кроме смешанной команды «Ресторанный партнер» выставляет на маршруты полностью мужскую и полностью женскую команды, в каждой по 8 человек.

Также три команды на Эстафету «Псковской правды» выставляют киберспортсмены научно-развлекательного парка «Простория».