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Экономика

Алексей Миллер и Михаил Ведерников обсудили ход газификации Псковской области

26 апреля 2018 года, 13:32

В среду, 25 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. В частности, была рассмотрена работа по газификации области. В течение 2005-2017 годов «Газпром» построил в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 км. Суммарный объем инвестиций компании в развитие газификации Псковской области составил 3,67 млрд руб. За это время уровень газификации региона был увеличен с 32,8% до 43,6%.

В 2018 году объем финансирования работ по газификации области составит 211 млн руб. Планируется завершить строительно-монтажные работы по двум газопроводам: к г. Остров, д. Заньково и д. Смоленка Островского района и к д. Борки, д. Булынино, п. Дорожный, д. Купуй, д. Полибино и д. Поречье Великолукского района.

Предполагается начать строительство двух газопроводов. Они создадут возможность для газификации д. Корнилово, р. п. Кунья и д. Ущицы Куньинского района, д. Вышгородок Пыталовского района. Кроме того, компания ведет проектирование четырех газопроводов в Невельском, Новоржевском, Новосокольническом и Пушкиногорском районах.

Отдельное внимание стороны уделили участию компании в развитии спортивной инфраструктуры региона. Отмечено, что в рамках программы «Газпром — детям» в прошлом году построено восемь пришкольных стадионов. В 2018 году планируется закончить сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в г. Великие Луки.

СПРАВКА

Между «Газпромом» и Администрацией Псковской области действуют Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В рамках программы «Газпром — детям» в области построены, в частности, спортивно-оздоровительный комплекс в городе Великие Луки и иконописная школа при Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре в Пскове.

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