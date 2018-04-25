Призеры семейного забега Эстафеты снова выйдут на старт

Семья Диденко, занявшая в прошлом году второе место в семейном забеге, снова примет участие в Эстафете на призы «Псковской правды». В этом году команда выступит в прежнем составе: Евгений Диденко, его супруга Екатерина и сын Павел.

- Мы снова участвуем в Эстафете, потому что: а) нам нравятся соревнования, б) мы по сей день поддерживаем спортивный образ жизни. И я, и супруга, занимались раньше легкой атлетикой, поэтому этот вид спорта нам близкий и родной, - сообщил Евгений Диденко.

Юный участник команды, 8-летний Павел Диденко. занимается другим видом спорта. Но к Эстафете серьезно готовится: каждые выходные вместе с родителями ходит на стадион.

По словам Евгения, его семье нравится очень атмосфера мероприятия. В Эстафете на призы «Псковской правды» Евгений и Екатерина Диденко участвовали и раньше:

- Будучи студентами, мы занимались легкой атлетикой, и каждый год участвовали в этих соревнованиях. Потом был перерыв. А тут появилась такая вещь, как семейный забег! У нас полноценная семья, и детки подходят по возрасту. Спасибо организаторам за такой маршрут. В этот раз мы рассчитываем улучшить результаты!