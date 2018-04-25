Узнать о своих долгах сегодня можно в Империале

С 17.30 до 20. 00 вечера судебные приставы-исполнители проведут акцию «Узнай о своих долгах» в гипермаркете Империал. Об этом входе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщила заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк.

В торговом центре будет работать мобильный проверочный пункт, где посетители магазина смогут узнать о наличии или отсутствии долгов и в случае необходимости рассчитаться с ними. Время проверки займёт считанные секунды.

С 11.00 до 13.00 акция прошла в торговом комплексе «Лента». Узнать о задолженности пожелали около 80 человек. Некоторые выяснили, что являются должниками.

Информационная акция преследует важную цель – привлечение внимание граждан к Интернет-сервису Службы «Банк данных исполнительных производств». Этот сервис доступен на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области. Любой желающий, на данном сервисе, может получить информацию об имеющихся задолженностях, а также способах их оплаты.