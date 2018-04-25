Александр Котов придет на Эстафету «поболеть» за коллег

Парламентарии выйдут на VIP-забег. Протяженность маршрута 1418 метров, по одному метру за каждый день, ведущий к Победе. По этому же маршруту в этом году впервые пробегут участники корпоративного забега.

- В этом году мы включили в команду депутатов, которые ещё ни разу не участвовали в Эстафете, четверо работают в Собрании первый созыв. Среди них нет ни одного профессионального спортсмена, это просто люди, которые ведут здоровый образ жизни, - сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

- Я тоже собираюсь прийти на старт, поддержать своих коллег, поболеть, пожать каждому из них руку. Большой спортивный праздник, который вот уже столько лет «Псковская правда» проводит в канун Дня Великой Победы – это не только прекрасная традиция, которая даёт возможность проявить солидарность, принять эстафету у многотысячной команды псковичей, бежавших дистанцию в течение семи десятилетий, и передать её подрастающему поколению. В основе Эстафеты – глубокая объединяющая идея. Люди разных возрастов, профессий, политических убеждений вместе выходят на старт, чтобы отдать дань уважения и признательности нашим отцам и дедам, победившим в Великой войне, - отметил Александр Котов.

В этом году областное Собрание будет представлено не только командой депутатов. В общем забеге, на общих основаниях побежит наша будущая смена – команда Молодёжного парламента. Ребята и в прошлом году участвовали, и в этом желающих почти на две команды.

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

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